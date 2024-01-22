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Боєць ЗСУ пояснив, що чекає на українців без мобілізації — два жахливі варіанти

22 січня 2024 22:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Чому мобілізація необхідна — сержант ЗСУ назвав три вагомі причини
Український військовий на фронті. Фото: Reuters
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Повномасштабна війна в Україні триває майже два роки. На початку російського вторгнення чимала кількість добровольців приєдналася до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну від окупантів. Проте, наразі є певні проблеми з кількістю охочих служити у війську. 

Речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук у розмові з "Телеграфом" розповів, чому Україна не зможе обійтися без мобілізації та які жахливі сценарії чекають на українців у разі масової відмови від призову на військову службу.  

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Чому мобілізація необхідна — сержант ЗСУ назвав три вагомі причини
Сержант ЗСУ Михайло Макарук. Скриншот з Youtube

Так, український боєць зазначив, що росія почала своє вторгнення з 200 тисячами окупантів. Але вже зараз, за даними української розвідки, кількість сягає 450-470 тисяч. У самій рф називають ще більшу — 617 тисяч.

Звичайно, за такої кількості російських солдатів наша країна не може зупинити мобілізацію. Сам Макарук вважає, що без призову українців чекають не дуже радісні перспективи.

Захисник впевнений, якщо військовозобов'язані українці не приєднаються до лав ЗСУ зараз, то в недалекому майбутньому їх змусять "приєднатися" до військ росії або ж просто відправлять до фільтраційних таборів.

"Є ті, хто у нас досі говорить щось на кшталт "я не створений для війни". Відповім так — або ви захищатимете свою країну, або підете воювати проти неї, коли опинитеся в окупації. Або — у фільтраційний табір", — наголосив військовий ЗСУ.

Він також додав, якщо в Україні не буде проведено мобілізацію, то вижити її населенню не вдасться.

Раніше ми писали, що український комбат закликав суттєво знизити мобілізаційний вік чоловіків. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ЗСУ розповіли, як боротися з низькою мотивацією новобранців.

Також ми інформували, що військовий ЗСУ спростував російські фейки про мобілізацію в Україні.

війна
ЗСУ
Україна
військові
мобілізація

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