Атака дронов по Украине 15 октября — ПВО сбила более 85 целей

В ночь на 15 октября российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Воздушная тревога длилась несколько часов в разных регионах, силы обороны сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россия атаковала Украину беспилотниками

Около 22:50 14 октября противник начал массированный удар с использованием 113 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов. Атака осуществлялась с направлений Миллерово, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

Отражение воздушного нападения обеспечивали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона Украины уничтожила или подавила 86 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на одной из территорий.

Воздушная тревога в некоторых регионах еще продолжается, в небе остаются вражеские дроны.

Напомним, ночью армия РФ атаковала энергообъекты в двух областях Украины.

А также стало известно, что из-за вражеских обстрелов в некоторых регионах применены экстренные отключения света.