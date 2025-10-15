Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Более сотни БпЛА атаковали Украину ночью — сколько сбито ПВО

Более сотни БпЛА атаковали Украину ночью — сколько сбито ПВО

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 09:39
Атака дронов по Украине 15 октября — ПВО сбила более 85 целей
Работа сил ПВО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 15 октября российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Воздушная тревога длилась несколько часов в разных регионах, силы обороны сбили большинство вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала Украину беспилотниками

Около 22:50 14 октября противник начал массированный удар с использованием 113 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов. Атака осуществлялась с направлений Миллерово, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

Отражение воздушного нападения обеспечивали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

Атака БпЛА по Україні 15 жовтня
Информация об атаке БпЛА по Украине. Фото: ВС ВСУ

По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона Украины уничтожила или подавила 86 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на одной из территорий.

Воздушная тревога в некоторых регионах еще продолжается, в небе остаются вражеские дроны.

Напомним, ночью армия РФ атаковала энергообъекты в двух областях Украины.

А также стало известно, что из-за вражеских обстрелов в некоторых регионах применены экстренные отключения света.

обстрелы дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации