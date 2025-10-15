Обстрел Украины 15 октября - РФ атаковала энергетику на Черниговщине и Днепропетровщине

Последствия удара РФ по Черниговщине. Фото: ГСЧС

В ночь на 15 октября российская армия снова атаковала критическую инфраструктуру Украины. В результате вражеского обстрела были повреждены энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Последствия удара по Черниговской области

Вражеские дроны нанесли удары по Черниговскому и Новгород-Северскому районам, вызвав пожары и разрушения гражданской инфраструктуры.

В Чернигове в результате падения беспилотника возник пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Огонь оперативно ликвидировали спасатели.

В Семеновке Новгород-Северского района вражеский дрон попал в жилой дом. На месте происшествия работали службы ГСЧС, которые быстро потушили возгорание и разобрали завалы.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Ликвидация пожара в результате удара по Черниговщине. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Днепропетровской области

В результате ударов в нескольких общинах региона зафиксированы пожары и разрушения.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Больше всего от вражеских атак пострадали Павлоград, Каменское и Славгородская громада — после попаданий дронов там вспыхнули пожары, которые оперативно потушили спасатели. Повреждения получили объекты энергетики, транспортная и промышленная инфраструктура.

В Межевской громаде FPV-дрон попал в жилой дом, вызвав пожар. Во время атаки пострадал 19-летний парень. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Напомним, в трех областях начали действовать графики отключений света из-за ночных обстрелов со стороны РФ.

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, как ежедневные обстрелы повлияют на зимний сезон в регионе.