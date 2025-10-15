Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Армія РФ атакувала енергетику на Чернігівщині та Дніпропетровщині

Армія РФ атакувала енергетику на Чернігівщині та Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:06
Обстріл України 15 жовтня — РФ атакувала енергетику на Чернігівщині та Дніпропетровщині
Наслідки удару РФ по Чернігівщині. Фото: ДСНС

У ніч проти 15 жовтня російська армія знову атакувала критичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено енергоооб'єкти у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по Чернігівщині

Ворожі дрони завдали ударів по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах, спричинивши пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

У Чернігові внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

У Семенівці Новгород-Сіверського району ворожий дрон влучив у житловий будинок. На місці події працювали служби ДСНС, які швидко загасили займання та розібрали завали.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Обстріл Чернігівщини 15 жовтня
Ліквідація пожежі внаслідок удару по Чернігівщині. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Дніпропетровщині

Внаслідок ударів у кількох громадах регіону зафіксовано пожежі та руйнування.

Атака на Дніпропетровщину 15 жовтня
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Найбільше від ворожих атак постраждали Павлоград, Кам'янське та Славгородська громада — після влучань дронів там спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, транспортна і промислова інфраструктура.

У Межівській громаді FPV-дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Під час атаки постраждав 19-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у трьох областях почали діяти графіки відключень світла через нічний обстріли з боку РФ.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як щоденні обстріли вплинуть на зимовий сезон у регіоні.

Дніпропетровська область Чернігівська область обстріли критична інфраструктура війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації