Обстріл України 15 жовтня — РФ атакувала енергетику на Чернігівщині та Дніпропетровщині

Наслідки удару РФ по Чернігівщині. Фото: ДСНС

У ніч проти 15 жовтня російська армія знову атакувала критичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено енергоооб'єкти у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Наслідки удару по Чернігівщині

Ворожі дрони завдали ударів по Чернігівському та Новгород-Сіверському районах, спричинивши пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

У Чернігові внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

У Семенівці Новгород-Сіверського району ворожий дрон влучив у житловий будинок. На місці події працювали служби ДСНС, які швидко загасили займання та розібрали завали.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Ліквідація пожежі внаслідок удару по Чернігівщині. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Дніпропетровщині

Внаслідок ударів у кількох громадах регіону зафіксовано пожежі та руйнування.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Найбільше від ворожих атак постраждали Павлоград, Кам'янське та Славгородська громада — після влучань дронів там спалахнули пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики, транспортна і промислова інфраструктура.

У Межівській громаді FPV-дрон влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу. Під час атаки постраждав 19-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

