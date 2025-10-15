Атака дронів по Україні 15 жовтня — ППО збила понад 85 цілей

Робота сил ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 15 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України. Повітряна тривога тривала кілька годин у різних регіонах, сили оборони збили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну безпілотниками

Близько 22:50 14 жовтня противник розпочав масований удар із використанням 113 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів. Атака здійснювалася з напрямків Міллєрово, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Інформація про атаку БпЛА по Україні. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона України знищила або подавила 86 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на одній із територій.

Повітряна тривога в деяких регіонах ще триває, у небі залишаються ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала енергооб'єкти в двох областях України.

А також стало відомо, що через ворожі обстріли в деяких регіонах застосовані екстрені відключення світла.