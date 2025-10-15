Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Більше сотні БпЛА атакували Україну вночі — скільки збито ППО

Більше сотні БпЛА атакували Україну вночі — скільки збито ППО

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 09:39
Атака дронів по Україні 15 жовтня — ППО збила понад 85 цілей
Робота сил ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 15 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України. Повітряна тривога тривала кілька годин у різних регіонах, сили оборони збили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала Україну безпілотниками

Близько 22:50 14 жовтня противник розпочав масований удар із використанням 113 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів. Атака здійснювалася з напрямків Міллєрово, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Атака БпЛА по Україні 15 жовтня
Інформація про атаку БпЛА по Україні. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона України знищила або подавила 86 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на одній із територій.

Повітряна тривога в деяких регіонах ще триває, у небі залишаються ворожі дрони.

Нагадаємо, вночі армія РФ атакувала енергооб'єкти в двох областях України.

А також стало відомо, що через ворожі обстріли в деяких регіонах застосовані екстрені відключення світла.

обстріли дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації