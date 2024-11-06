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Возле Чернигова во время тревоги взорвалась ракета — что известно

6 ноября 2024 20:27
Евгения Брюховецкая - редактор
В окрестностях Чернигова взорвалась ракета, есть раненые
Ракета в земле. Иллюстративное фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В окрестностях Чернигова в среду, 6 ноября, был зафиксирован взрыв российской крылатой ракеты. Сейчас известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram.

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"По состоянию на данный момент пострадали два человека. Одна в тяжелом состоянии, у другой состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.

По словам Брыжинского, пострадавшие доставлены в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

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Скриншот поста Брижинского

А исполняющий обязанности мэра Александр Ломако уточнил, что взрыв во время тревоги произошел за пределами Чернигова.

"Разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не зафиксировано", — отметил он.

Ломако отметил, что все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.

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Скриншот поста Ломако

Напомним, ночью россияне нанесли удары по Украине ударными дронами типа Shahed и управляемыми авиационными ракетами. В девяти областях работали Силы ПВО.

Также мы писали, что вчера российская армия ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье. По данным ОВА, пострадали 23 человека.

Чернигов взрыв война в Украине ракета воздушная тревога

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