В окрестностях Чернигова взорвалась ракета, есть раненые

Возле Чернигова во время тревоги взорвалась ракета — что известно
В окрестностях Чернигова в среду, 6 ноября, был зафиксирован взрыв российской крылатой ракеты. Сейчас известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский в Telegram.
Взрыв в Чернигове 6 ноября
"По состоянию на данный момент пострадали два человека. Одна в тяжелом состоянии, у другой состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.
По словам Брыжинского, пострадавшие доставлены в больницу, сейчас им оказывают всю необходимую помощь.
А исполняющий обязанности мэра Александр Ломако уточнил, что взрыв во время тревоги произошел за пределами Чернигова.
"Разрушений или повреждений непосредственно в Чернигове не зафиксировано", — отметил он.
Ломако отметил, что все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме.
Напомним, ночью россияне нанесли удары по Украине ударными дронами типа Shahed и управляемыми авиационными ракетами. В девяти областях работали Силы ПВО.
Также мы писали, что вчера российская армия ударила по объекту инфраструктуры в Запорожье. По данным ОВА, пострадали 23 человека.
Читайте Новини.LIVE!