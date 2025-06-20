Переломный момент для России в войне против Украины наступит тогда, когда ей придется объявить всеобщую мобилизацию, - Билецкий

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Переломный момент для России в войне против Украины наступит тогда, когда ей придется объявить всеобщую мобилизацию и массово привлекать на фронт не только маргинализированные слои, но и представителей среднего класса и рабочих. Масштабные протесты могут повториться.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в интервью Янине Соколовой.

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Россия на рубиконе

По словам Билецкого, Россия сейчас держит войну "на люмпенах" — малообеспеченных и социально уязвимых слоях населения, которым платят большие суммы за участие в боевых действиях. Однако, по его оценкам, этот ресурс почти исчерпан.

"Я вот убежден, что для России рубикон будет тогда, когда цена для них будет неприемлема. Это будет необходимость объявить мобилизацию, когда уже средний класс и заводчан придется силой вытаскивать и отправлять на фронт", — сказал он.

Командир также напомнил, как в августе 2022 года Россия уже сталкивалась с массовым недовольством после объявления мобилизации: штурмы военкоматов, протесты женщин, и даже появление термина "бусификация", описывающего депортацию мужчин в армию автобусами.

Военный считает, что масштабные протесты могут повториться, если Кремль снова попытается принудительно мобилизовать тех, кто не готов воевать даже за большие деньги.

"Вот помните, какой у них был дизморал, когда они объявили мобилизацию, кажется, это был август 2022 года. Все худшее, что мы у нас видим, там тоже происходило: штурмы военкоматов женщинами, этот термин "бусификация" тогда появился у русских. То есть было абсолютно все даже немного хуже, но потом они нашли такой двигатель - мы платим люмпену, а люмпен никогда в жизни не заработает этих денег, он утилизируется, мы платим новому люмпену. Я думаю, что люмпен у них уже если не подходит к нулю, то его уже будет сложно набирать", — подытожил Билецкий.

В этом же интревью, командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий прокомментировал возможное перемирие с Россией.

Также военный заявил, что сегодня российские войска находятся в гораздо худшем состоянии, чем это было год назад.