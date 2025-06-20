Переломний момент для Росії у війні проти України настане тоді, коли їй доведеться оголосити загальну мобілізацію, — Білецький

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Переломний момент для Росії у війні проти України настане тоді, коли їй доведеться оголосити загальну мобілізацію та масово залучати на фронт не лише маргіналізовані прошарки, а й представників середнього класу та робітників. Масштабні протести можуть повторитися.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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Росія на рубіконі

За словами Білецького, Росія наразі тримає війну "на люмпенах" — малозабезпечених і соціально вразливих верствах населення, яким платять великі суми за участь у бойових діях. Проте, за його оцінками, цей ресурс майже вичерпано.

"Я от переконаний, що для Росії рубікон буде тоді, коли ціна для них буде неприйнятна. Це буде необхідність оголосити мобілізацію, коли вже середній клас і заводчан доведеться силоміць витягати та відправляти на фронт", — сказав він.

Командир також нагадав, як у серпні 2022 року Росія вже стикалася з масовим невдоволенням після оголошення мобілізації: штурми військкоматів, протести жінок, і навіть поява терміну "бусифікація", що описував депортацію чоловіків до армії автобусами.

Військовий вважає, що масштабні протести можуть повторитися, якщо Кремль знову спробує примусово мобілізувати тих, хто не готовий воювати навіть за великі гроші.

"От пам’ятаєте, який у них був дізморал, коли вони оголосили мобілізацію, здається, це був серпень 2022 року. Все найгірше, що ми у нас бачимо, там теж відбувалося: штурми військкоматів жінками, цей термін "бусифікація" тоді з’явився у рускіх. Тобто було абсолютно все навіть трохи гірше, але потім вони знайшли такий двигун — ми платимо люмпену, а люмпен ніколи в житті не заробить цих грошей, він утилізується, ми платимо новому люмпену. Я думаю, що люмпен у них уже якщо не підходить до нуля, то його вже буде складно набирати", — підсумував Білецький.

У цьому ж інтрев'ю, командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький прокоментував можливе перемир'я з Росією.

Також військовий заявив, що сьогодні російські війська перебувають у набагато гіршому стані, ніж це було рік тому.