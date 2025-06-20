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Головна Армія Білецький відповів, чи потрібне ЗСУ перемир’я з Росією

Білецький відповів, чи потрібне ЗСУ перемир’я з Росією

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 14:49
Білецький прокоментував можливе перемир’я з Росією
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: УП
Ключові моменти Білецький про можливе перемир'я з РФ

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький прокоментував можливе перемир'я з Росією. Він відповів, чи потребують українські військові паузи та загалом, чи є сенс у перемир'ї.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

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На думку Андрія Білецького, перемир'я з Росією було б непоганим "передихом", але це не є нагальною необхідністю.

"Перемир’я — це просто слово. Треба зрозуміти сенс, який в це слово закладається. Якщо умовно кажучи, на дану хвилину буде перемир’я по лінії розмежування без розмов про 4 області тощо. Перемир'я, я не кажу про контури мирного договору. Перемир'я як припинення вогню", — зазначив командир Третього армійського корпусу ЗСУ.

Зокрема, він пояснив, що в українській армії, як і в будь-якій іншій, є певні проблеми. І якщо буде перемир'я, то вирішувати їх та проводити військові реформи буде легше.

"У нас є проблеми в будь-якому разі в армії. Їх треба вирішувати. Вони є в будь-якій армії, зокрема в армії США. Але вони у нас є, і вони достатньо серйозні. З таким перемир'ям нам легше буде, якщо буде воля політична, військово-політична, проводити армійські реформи. Для того, щоб зробити значно більш ефективну військову машину, яка може вирішувати будь-які задачі. Армії простіше це робити на полігонах, аніж на фронті", — зауважив Білецький.

Водночас він наголосив, що для абсолютної більшості речей ЗСУ не потрібна пауза. Адже, за його словами, більшість змін можна і зараз спокійно проводити, якщо їх проводити.

"Тому так, такий передих, мабуть, з чисто військової точки зору, був би непоганий", — резюмував командир.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський сказав, що так званий "мирний план", який пропонує Росія, насправді є ультиматумом.

Раніше глава держави зазначав, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни.

перемир'я війна в Україні Росія Андрій Білецький ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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