Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: УП.

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий прокомментировал возможное перемирие с Россией. Он ответил, нуждаются ли украинские военные в паузе и вообще, есть ли смысл в перемирии.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Янине Соколовой.

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По мнению Андрея Билецкого, перемирие с Россией было бы неплохой "передышкой", но это не является насущной необходимостью.

"Перемирие — это просто слово. Надо понять смысл, который в это слово закладывается. Если условно говоря, на данную минуту будет перемирие по линии разграничения без разговоров о 4 областях и тому подобное. Перемирие, я не говорю о контурах мирного договора. Перемирие как прекращение огня", — отметил командир Третьего армейского корпуса ВСУ.

В частности, он пояснил, что в украинской армии, как и в любой другой, есть определенные проблемы. И если будет перемирие, то решать их и проводить военные реформы будет легче.

"У нас есть проблемы в любом случае в армии. Их надо решать. Они есть в любой армии, в частности в армии США. Но они у нас есть, и они достаточно серьезные. С таким перемирием нам легче будет, если будет воля политическая, военно-политическая, проводить армейские реформы. Для того, чтобы сделать значительно более эффективную военную машину, которая может решать любые задачи. Армии проще это делать на полигонах, чем на фронте", — отметил Билецкий.

В то же время он отметил, что для абсолютного большинства вещей ВСУ не нужна пауза. Ведь, по его словам, большинство изменений можно и сейчас спокойно проводить, если их проводить.

"Поэтому да, такая передышка, пожалуй, с чисто военной точки зрения, была бы неплохой", — резюмировал командир.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что так называемый "мирный план", который предлагает Россия, на самом деле является ультиматумом.

Ранее глава государства отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.