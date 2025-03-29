Командир 3 ОШБр объяснил, почему не хочет получать звание генерала

Андрей Билецкий. Фото: скриншот из видео

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий рассказал, почему не хочет получать звание генерала. Он отметил, что ему нравится быть полковником.

Об этом Билецкий рассказал в интервью Армия TV.

Читайте также:

Билецкий о том, почему не хочет становиться генералом

Билецкий, который будет командовать новосозданным Третьим армейским корпусом, не хочет получать звание генерала.

Ведущий отметил, что поскольку 3 ОШБр становится корпусом, а Билецкий станет командующим этого корпуса и эта должность — генеральская, то он получит звание генерала. В ответ на это Билецкий сказал: "И надеюсь, что нет. Мне нормально полковником, мне нравится полковником. Мой, скажем так, пример — Евгений Коновалец, который был полковником. Меня это звание более чем устраивает".

Кроме того, командир 3 ОШБр напомнил, что главнокомандующий Украинской повстанческой армии Роман Шухевич дважды отказывался от должности генерал-хорунжего.

"Главный освободительный совет директивно назначил генерал-хорунжим без его (Романа Шухевича. — Ред.) на то согласия... Я считаю, что у нас пока никто не Роман Шухевич", — отметил Билецкий.

В то же время он сказал, что ему нравится то, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас омолаживает высший командный состав.

"Я очень рад, что сейчас... главком спокойно поднимает молодых офицеров, через два, иногда три звания ставит на должности... Учитывая опыт. Я очень рад, идет омоложение старшего командного состава", — сказал командир 3 ОШБр.

Добавим, что Андрей Билецкий рассказал, какой сейчас ключевая стратегия российских оккупантов на фронте. Он отметил, что сейчас это истощение военных ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Третья отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины стала Третьим армейским корпусом.