Командир 3 ОШБр пояснив, чому не хоче отримувати звання генерала

Андрій Білецький. Фото: скриншот з відео

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький розповів, чому не хоче отримувати звання генерала. Він зазначив, що йому подобається бути полковником.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю Армія TV.

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Білецький, який буде командувати новоствореним Третім армійським корпусом, не хоче отримувати звання генерала.

Ведучий зазначив, що оскільки 3 ОШБр стає корпусом, а Білецький стане командувачем цього корпусу і ця посада — генеральська, то він отримає звання генерала. У відповідь на це Білецький сказав: "Та сподіваюсь, що ні. Мені нормально полковником, мені подобається полковником. Мій, скажімо так, приклад — Євген Коновалець, який був полковником. Мене це звання більш ніж влаштовує".

Крім того, командир 3 ОШБр нагадав, що головнокомандувач Української повстанської армії Роман Шухевич двічі відмовлявся від посади генерал-хорунжого.

"Головна визвольна рада директивно призначила генерал-хорунжим без його (Романа Шухевича, — ред.) на те згоди… Я вважаю, що у нас поки що ніхто не Роман Шухевич", — зауважив Білецький.

Водночас він сказав, що йому подобається те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз омолоджує вищий командний склад.

"Я дуже радий, що зараз… главком спокійно підіймає молодих офіцерів, через два, інколи три звання ставить на посади… Враховуючи досвід. Я дуже радий, іде омолодження старшого командного складу", — сказав командир 3 ОШБр.

Додамо, що Андрій Білецький розповів, якою наразі є ключова стратегія російських окупантів на фронті. Він зазначив, що наразі це виснаження військових ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що Третя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України стала Третім армійським корпусом.