Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украине необходима долгосрочная стратегия. В частности, это нужно, чтобы получить не только преимущество в войне, но и в будущем.

Об этом Андрей Билецкий заявил во время конференции YES, которая организована фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

Долгосрочная стратегия для Украины

Билецкий отметил, что у россиян есть традиция длинных стратегий.

"Если хотим выигрывать войну, я считаю, что мы обязаны думать "поколениями", никак не годом войны, половиной года и так далее", — подчеркнул он.

Кроме того, Билецкий сделал заявление об инновациях. По его словам, Россия не была инициатором ни одной из них в течение этой войны. Он подчеркнул, что все произошли с украинской стороны.

"Но Россия чрезвычайно качественно анализирует наши преимущества и очень быстро их масштабирует через свою старую государственную традицию экспансивную и милитаристскую", — говорит командир Третьего армейского корпуса.

Билецкий подчеркивает, что долгосрочная стратегия должна охватывать не только боевые действия, но и развитие оборонной промышленности, надлежащее обеспечение и внедрение современных технологий.

Напомним, Билецкий сообщил, что Россия ворует технологические наработки Украины и масштабирует их.

Кроме того, командир Третьего армейского корпуса сообщил, какая сейчас ситуация под Лиманом в Донецкой области.