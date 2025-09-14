Билецкий объяснил необходимость долгосрочной стратегии
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украине необходима долгосрочная стратегия. В частности, это нужно, чтобы получить не только преимущество в войне, но и в будущем.
Об этом Андрей Билецкий заявил во время конференции YES, которая организована фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.
Долгосрочная стратегия для Украины
Билецкий отметил, что у россиян есть традиция длинных стратегий.
"Если хотим выигрывать войну, я считаю, что мы обязаны думать "поколениями", никак не годом войны, половиной года и так далее", — подчеркнул он.
Кроме того, Билецкий сделал заявление об инновациях. По его словам, Россия не была инициатором ни одной из них в течение этой войны. Он подчеркнул, что все произошли с украинской стороны.
"Но Россия чрезвычайно качественно анализирует наши преимущества и очень быстро их масштабирует через свою старую государственную традицию экспансивную и милитаристскую", — говорит командир Третьего армейского корпуса.
Билецкий подчеркивает, что долгосрочная стратегия должна охватывать не только боевые действия, но и развитие оборонной промышленности, надлежащее обеспечение и внедрение современных технологий.
Напомним, Билецкий сообщил, что Россия ворует технологические наработки Украины и масштабирует их.
Кроме того, командир Третьего армейского корпуса сообщил, какая сейчас ситуация под Лиманом в Донецкой области.
