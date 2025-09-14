Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Билецкий объяснил необходимость долгосрочной стратегии

Билецкий объяснил необходимость долгосрочной стратегии

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 20:47
Билецкий заявил, что Украине необходима долгосрочная стратегия
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украине необходима долгосрочная стратегия. В частности, это нужно, чтобы получить не только преимущество в войне, но и в будущем.

Об этом Андрей Билецкий заявил во время конференции YES, которая организована фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Долгосрочная стратегия для Украины

Билецкий отметил, что у россиян есть традиция длинных стратегий.

"Если хотим выигрывать войну, я считаю, что мы обязаны думать "поколениями", никак не годом войны, половиной года и так далее", — подчеркнул он.

Кроме того, Билецкий сделал заявление об инновациях. По его словам, Россия не была инициатором ни одной из них в течение этой войны. Он подчеркнул, что все произошли с украинской стороны.

"Но Россия чрезвычайно качественно анализирует наши преимущества и очень быстро их масштабирует через свою старую государственную традицию экспансивную и милитаристскую", — говорит командир Третьего армейского корпуса.

Билецкий подчеркивает, что долгосрочная стратегия должна охватывать не только боевые действия, но и развитие оборонной промышленности, надлежащее обеспечение и внедрение современных технологий.

Напомним, Билецкий сообщил, что Россия ворует технологические наработки Украины и масштабирует их.

Кроме того, командир Третьего армейского корпуса сообщил, какая сейчас ситуация под Лиманом в Донецкой области.

война украинцы Украина оккупанты Россия Андрей Билецкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации