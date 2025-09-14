Відео
Білецький пояснив необхідність довгострокової стратегії

Білецький пояснив необхідність довгострокової стратегії

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 20:47
Білецький заявив, що Україні необхідна довгострокова стратегія
Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україні необхідна довгострокова стратегія. Зокрема, це потрібно, аби отримати не лише перевагу у війні, а й у майбутньому.

Про це Андрій Білецький заявив під час конференції YES, яка організована фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Довгострокова стратегія для України

Білецький зауважив, що у росіян є традиція довгих стратегій. 

"Якщо хочемо вигравати війну, я вважаю, що ми зобов'язані думати "поколіннями", ніяк не роком війни, половиною року і так далі", — наголосив він.

Крім того, Білецький зробив заяву про інновації. За його словами, Росія не була ініціатором жодної з них протягом цієї війни. Він наголосив, що всі відбулися з українського боку.

"Але Росія надзвичайно якісно аналізує наші переваги та дуже швидко їх масштабує через свою стару державну традицію експансивну та мілітарну", — каже командир Третього армійського корпусу.

Білецький підкреслює, що довгострокова стратегія повинна охоплювати не лише бойові дії, а й розвиток оборонної промисловості, належне забезпечення та впровадження сучасних технологій.

Нагадаємо, Білецький повідомив, що Росія краде технологічні напрацювання України та масштабує їх.

Крім того, командир Третього армійського корпусу повідомив, яка наразі ситуація під Лиманом у Донецькій області.

війна українці Україна окупанти Росія Андрій Білецький
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
