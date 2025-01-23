Верховный суд отказал в опеке над ребенком бойцу ВСУ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Солдат ЗСУ обратился в Верховный суд с иском о признании его сына лицом, не имеющим дееспособности, установлении опеки и назначении его, как отца, опекуном. До этого другой суд хоть и признал его сына лицом с инвалидностью, но отказал в опеке.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Первый суд мотивировал свой отказ тем, что солдат находится на военной службе в Вооруженных Силах Украины и не может должным образом исполнять обязанности опекуна.

Представитель солдата подал кассационную жалобу, но Верховный Суд отказал в ее удовлетворении, подтвердив решения предыдущих инстанций.

Суд отметил, что сын по состоянию здоровья нуждается в постоянном ежедневном постороннем уходе, который солдат пока не может обеспечить в полном объеме из-за военной службы.

Суд подчеркнул, что сын по состоянию здоровья нуждается в постоянном ежедневном постороннем уходе, который солдат пока не может обеспечить в полном объеме.

Что решил суд

Верховный Суд обратил внимание на положения статьи 63 Гражданского кодекса Украины, которая предусматривает назначение опекуна или попечителя с учетом возможности лица выполнять соответствующие обязанности. Статья 67 этого же кодекса обязывает опекуна заботиться о подопечном, создавать ему необходимые бытовые условия, обеспечивать его уходом и лечением.

Принимая решение, суд подчеркнул, что при назначении опекуна необходимо учитывать возможность лица выполнять обязанности опекуна, прежде всего, руководствоваться интересами лица, которое не имеет дееспособности.

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Напомним, в Харьковской области судили правоохранителя, который пьяным стрелял по дому соседа из автомата.