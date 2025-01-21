Як суд покарав військовослужбовця, який у 2017 році скоїв СЗЧ

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: expert.in.ua

В Івано-Франківській області військовослужбовець у 2017 році самовільно залишив військову частину. За вісім років після цього його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області ухвалив у четвер, 16 січня.

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Деталі справи

У 2017 році гранатометник гірсько-штурмової роти скоїв СЗЧ. На такий крок він наважився, тому що хотів побути із дружиною, яка перебувала в комі. Командиру про ці обставини він не повідомив.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік пояснив, що в червні 2017 році залишив військову частину самовільно, тому що вважав за потрібне бути поруч із дружиною, яка впала в кому через цукровий діабет.

Під час винесення вироку суд врахував те, що фігурант у липні–грудні 2022 року та березні–червні 2023 року брав участь у бойових діях, від листопада 2024 року служить сапером і висловив готовність продовжувати службу у ЗСУ. Чоловіку визнали винним у дезертирстві (частина третя статті 408 Кримінального кодексу України). За вчинене йому призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Вінниці винесли вирок чоловіку, який після отримання повістки не прийшов до військової частини, тому що боявся йти воювати. Його засудили до трьох років ув'язнення.

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