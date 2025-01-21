Как суд наказал военнослужащего, который в 2017 году совершил СОЧ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: expert.in.ua

В Ивано-Франковской области военнослужащий в 2017 году самовольно оставил воинскую часть. Почти через восемь лет после этого его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес в четверг, 16 января.

Читайте также:

Детали дела

В 2017 году гранатометчик горно-штурмовой роты совершил СОЧ. На такой шаг он решился, потому что хотел побыть с женой, которая находилась в коме. Командиру об этих обстоятельствах он не сообщил.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина объяснил, что в июне 2017 года оставил воинскую часть самовольно, потому что считал нужным быть рядом с женой, которая впала в кому из-за сахарного диабета.

При вынесении приговора суд учел то, что фигурант в июле–декабре 2022 года и марте–июне 2023 года участвовал в боевых действиях, с ноября 2024 года служит сапером и выразил готовность продолжать службу в ВСУ. Мужчину признали виновным в дезертирстве (часть третья статьи 408 Уголовного кодекса Украины). За совершенное ему назначили наказание в виде одного года испытательного срока.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Виннице вынесли приговор мужчине, который после получения повестки не пришел в воинскую часть, потому что боялся идти воевать. Его приговорили к трем годам заключения.

Также мы сообщали, что в Киеве бармен приобрела фальшивую медицинскую книжку и предъявила ее представителю Госпродпотребслужбы. Женщине назначили наказание в виде штрафа.