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Бійцю ЗСУ відмовили в опіці над сином — аргументація суду

23 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Верховний суд відмовив в опіці над дитиною бійцю ЗСУ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Солдат ЗСУ звернувся до Верховного суду з позовом про визнання його сина особою, яка не має дієздатності, встановлення опіки та призначення його, як батька, опікуном. До цього інший суд хоч і визнав його сина особою з інвалідністю, але відмовив в опіці. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Перший суд мотивував свою відмову тим, що солдат перебуває на військовій службі у Збройних Силах України і не може належним чином виконувати обов'язки опікуна. Представник солдата подав касаційну скаргу, але Верховний Суд відмовив у її задоволенні, підтвердивши рішення попередніх інстанцій.

Суд наголосив, що син з огляду на стан здоров'я потребує постійного щоденного стороннього догляду, який солдат наразі не може забезпечити в повному обсязі через військову службу.

Що вирішив суд

Верховний Суд звернув увагу на положення статті 63 Цивільного кодексу України, яка передбачає призначення опікуна або піклувальника з урахуванням можливості особи виконувати відповідні обов'язки. Стаття 67 цього ж кодексу зобов'язує опікуна дбати про підопічного, створювати йому необхідні побутові умови, забезпечувати його доглядом та лікуванням.

Приймаючи рішення, суд підкреслив, що при призначенні опікуна необхідно враховувати можливість особи виконувати обов'язки опікуна, перш за все, керуватися інтересами особи, яка не має дієздатності.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області військовослужбовець у 2017 році  самовільно залишив військову частину. Через вісім років його притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, у Харківській області судили правоохоронця, який п'яним стріляв по будинку сусіда з автомата.

суд ЗСУ Верховний суд дитина опіка судові рішення

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