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Бойцы ВСУ установили елку в Судже — фото

30 декабря 2024 23:15
Катерина Османская - Редактор
Ермак показал фото елки из Суджи с бойцами ВСУ
Воины ВСУ возле елки в Судже. Фото: Східний
Катерина Османская - Редактор

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что бойцы ВСУ установили новогоднюю елку в Судже Курской области. Таким образом, они продемонстрировали успешные действия ВСУ, которые демонстрируют их эффективность в противодействии врагу даже на приграничных территориях.

Об этом Ермак заявил в понедельник, 30 декабря.

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Скриншот поста Ермака

Елка в Судже — что известно

"Суджа. В Курщине, между прочим, от нашей армии есть положительные новости", — заявил Ермак.

"Поздравление с Новым годом из Суджи", — подписано фото в аккаутне "Східний" в соцсети Х.

На нем двое украинских военных стоят у елки. Позади майорит разбито здание, вероятно, Дом культуры.

Отметим, что активность украинской армии в этом регионе отчитается о способности наносить точечные удары по военной инфраструктуре или логистике врага.

Ведь, как известно, Суджа является важным стратегическим направлением, ведь расположена недалеко от границы с Украиной и может служить тыловой базой для российских сил.

Напомним, высшее российское командование поставило перед армией задачу "вытеснить Силы обороны" из Курской области к середине октября этого года.

Также мы писали, что в Мариуполь россияне привезли беженцев из Курской области. Их решили разместить в домах, которые оккупанты отобрали у украинцев.

ВСУ фото Елка новогодняя елка Курская область Суджа

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