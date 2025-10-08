Бойцы Третьего армейского корпуса показали защиту неба — видео
Подразделение противовоздушной обороны Третьего армейского корпуса обеспечивает надежную защиту украинского неба. Бойцы круглосуточно ведут борьбу с российскими беспилотниками, уничтожая их еще на подлете к целям.
Об этом сообщает ПВО Тройки.
ПВО "Тройки" на защите украинского неба
По данным военных, подразделение эффективно нейтрализует такие типы дронов, как "Орлан", ZALA, "Ланцет" и "Шахед".
Работа ПВО отмечается высокой точностью, оперативностью и слаженностью действий.
Напомним, 3-я ОШБр в августе стала лидером среди бригад по количеству пораженных дронов. Удалось сбить более 600 вражеских БпЛА.
Также мы сообщали, что в ночь на 18 сентября военные сбили почти полсотни российских беспилотников. Не обошлось и без попаданий.
