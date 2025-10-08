Бійці Третього армійського корпусу показали захист неба — відео

Робота ППО. Ілюстративне фото: Повітряні сили ЗСУ

Підрозділ протиповітряної оборони Третього армійського корпусу забезпечує надійний захист українського неба. Бійці цілодобово ведуть боротьбу з російськими безпілотниками, знищуючи їх ще на підльоті до цілей.

Про це повідомляє ППО Трійки.

ППО "Трійки" на захисті українського неба

За даними військових, підрозділ ефективно нейтралізує такі типи дронів, як "Орлан", ZALA, "Ланцет" та "Шахед".

Робота ППО відзначається високою точністю, оперативністю та злагодженістю дій.

Нагадаємо, 3-я ОШБр у серпні стала лідером серед бригад за кількістю уражених дронів. Вдалося збити понад 600 ворожих БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 вересня військові збили майже півсотні російських безпілотників. Не обійшлося й без влучань.