Бойцы КНДР на Курщине штурмуют ВСУ большими группами — ISW

Солдаты КНДР. Фото: Yonhap

Несмотря на частые удары украинских дронов, северокорейские войска разворачивают большие штурмовые группы для проведения боевых действий. Это приводит к многочисленным потерям КНДР. Однако, очевидно, что северокорейское командование приобретет большой опыт в проведении боевых действий во время войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, который опубликовали в субботу, 11 января.

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Тактика солдатов КНДР на Курщине

ISW, проанализировав статью Washington Post, пришел к выводу, что бойцы КНДР, которые воюют в Курской области, атакуют большими группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников. Вместе с тем, российские военные обычно передвигаются меньшими группами. Кроме того, сообщается, что северокорейские солдаты, несмотря на удары, которые наносят украинские защитники дронами, продолжают продвигаться вперед. И все же, как отмечают в ISW, проблемы в коммуникации между российскими и северокорейскими силами могут замедлять захват новых позиций.

В Институте изучения войны также сообщают, что в декабре 2024 года бойцы КНДР начали штурм численностью 400-500 человек, что в шесть раз превышало количество украинских военных. В конце концов, нехватка боеприпасов заставила украинские силы отступить после восьмичасового боя.

"Это свидетельствует о том, что северокорейские силы сильно полагаются на превосходящее количество личного состава для продвижения, несмотря на плохую тактику", — отмечают аналитики.

В боях в Курской области силы Северной Кореи несут большие потери. Как ранее заявлял Президент Украины Владимир Зеленский, 3800 военнослужащих Северной Кореи были убиты или ранены.

В Институте изучения войны считают, что Северная Корея не сможет усвоить уроки, вынесенные из боевых действий в Курской области, если командование РФ будет использовать военных КНДР для сильно изнурительных пехотных штурмов. Зато неспособность или отказ северокорейских войск научиться противодействовать дронам на поле боя повлияет на опыт, которые они могут вынести из войны.

Напомним, российская пропагандистка Ольга Скабеева пожаловалась на действия украинских военных. Она отметила, что ВСУ украли северокорейских военных в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Силы обороны взяли в плен двух солдат Северной Кореи. Это произошло в Курской области.