Удар по оккупантам на Бахмутском направлении — видео бригады Холодный Яр

Удар по позициям окупантов. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" результативно отработали по оккупантам. Выявлен и уничтожен полевой склад БК врага.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал 93-й ОМБр "Холодный Яр" в пятницу, 4 октября.

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Удар по оккупантам на Бахмутском направлении

"Знатный бабах у оккупантов на Бахмутском направлении. Замечательная командная работа в исполнении пилотов ББпС Black Raven 93-й бригады "Холодный Яр" привела к выявлению и уничтожению полевого склада боекомплектов", — говорится в сообщении.

Возле какого населенного пункта был нанесен удар и есть ли потери среди личного состава врага — не уточняется.

Ситуация на Бахмутском направлении

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 16:00 4 октября противник не оставляет попытки прорвать оборону ВСУ на Северском направлении, однако, получает отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Нанесли удары авиацией по Закитному, Переездному и Резниковке.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки.

Возведение Генштаба ВСУ по ситуации на фронте 4 октября. Фото: скриншот

Напомним, по мнению аналитиков ISW, российские захватчики истощены, а их армия теряет наступательный потенциал. Это произошло из-за значительных потерь, которые несет враг, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские операторы БпЛА уничтожили российскую пехоту на Северском направлении. Враг изо всех сил попытался скрыться от беспилотников за деревьями и техникой.