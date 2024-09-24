Бригада "Месть" уничтожает вражеские склады и позиции в Луганской области.

Удар по вражеским позициям. Фото: скриншот

Бойцы бригады "Помста" Государственной пограничной службы Украины нанесли удар по складам с боеприпасами. Кроме того, они атаковали укрепление российских захватчиков в Луганской области.

Об этом ГПСУ сообщили в Telegram во вторник, 24 сентября.

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"Пограничники "Помсти" подразделения РУБпАк "Феникс" уничтожают склады с боеприпасами и вражеские укрепления в Луганской области", — говорится в лаконичном сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские бойцы совершают сбросы на российские позиции. В результате этого удара оккупанты понесли серьезные потери.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили колонны российских войск на Харьковском направлении. Они ликвидировали танк и два бронетранспортера противника.

Также мы писали, что на Харьковщине пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов.