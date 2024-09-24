Бригада "Помста" знищує ворожі склади та позиції на Луганщині

Удар по ворожих позиціях. Фото: скриншот

Бійці бригади "Помста" Державної прикордонної служби України завдали удару по складах з боєприпасами. Крім того, вни атакували укріплення російських загарбників у Луганській області.

Про це ДПСУ повідомили у Telegram у вівторок, 24 вересня.

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"Прикордонники "Помсти" підрозділу РУБпАк "Фенікс" знищують склади з боєприпасами та ворожі укріплення на Луганщині", — говориться у лаконічному повідомленні.

На відео можна побачити, як українські бійці здійснюють скиди на російські позиції. Внаслідок цього удару окупанти зазнали серйозних втрат.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили колони російських військ на Харківському напрямку. Вони ліквідували танк і два бронетранспортери противника.

Також ми писали, що на Харківщині прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів.