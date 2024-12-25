Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Бойцы "Азова" вспомнили, как над ними издевались в плену РФ arrow

Бойцы "Азова" вспомнили, как над ними издевались в плену РФ

25 декабря 2024 18:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Бойцы "Азова" рассказали о пытках, которые применяли россияне в плену
Военный с позывным "Пако". Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские кафиры издеваются над украинскими военными в плену. В то же время жестокое отношение там именно к бойцам 12-й бригады Национальной Гвардии "Азов".

О своем опыте в плену рассказали воины "Азова" в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

Читайте также:

Фейковые обвинения по делам

Военный с позывным Пако вспомнил, что после первого допроса ему еще в больнице начали "шить" дело. Когда он пришел в палату, то сказал другу, что не хочет давать показания о том, чего не делал.

"Но он дал мне совет, на который я все же решился: "А у нас есть какой-то выход, мы здесь сами? У нас нет того, кто мог бы за нас заступиться". И такое ощущение, что ты как бы взрослый мужчина, но тебе хочется защиты. И друг сказал: "Соглашайся, тебя никто за это не осудит", — сказал военный.

"Пако" поделился, что это для него была ключевая проблема. На втором допросе он все же взял на себя дело, а во время суда его посадили в клетку. Таким образом, россияне хотели устроить спектакль.

"Адвокат просто говорил мне, что нужно говорить. Я смотрел на адвоката, а он просто играл на телефоне в игру. Я думал, если меня увидит мама в таком состоянии, я выглядел ужасно, у нее сердце станет. Когда судья спросил меня, что я хочу сказать напоследок, я сказал: "В преступлении я не виновен", — добавил он.

Обвинения в событиях в Мариуполе

Другой экс-пленный с позывным "Сноу" отметил, что оккупантам нужно было списать на кого-то Мариуполь, а именно на полк "Азов" и другие подразделения.

"Те вещи, которые они творили в Мариуполе, те девяти, которые они складывали авиабомбами, танками, мирное население, погибшее в результате их освободительных действий, на кого надо было списать", — сказал он.

Боец рассказал, что его приводили в комнату пыток и в течение двух часов применяли электрошокеры и другие предметы. Таким образом пленных заставляли признать что-то и все зависело от того, выдержат ли они или нет.

У россиян был регламент и все зависело от должности украинских военных в плену — офицер или не офицер, им давали определенное время, которое они должны были продержаться. Воинов заставляли либо самому признать то, чего они не делали, либо придумать что-нибудь, либо сбросить это на кого-то.

Затем "Сноу" отправили в другую колонию в Таганроге, где он провел год и четыре месяца. В том месте настроение оккупантов напрямую было связано с новостями, которые у них показывали по телевизору. Поэтому все плохие события, происходившие с их военными, отражались на пленных военных НГУ.

Жестокие допросы в плену

Третий бывший военнопленный с позывным "Фрутти" рассказал о жестоких допросах в России. Он вспомнил, что это проводилось в кабинетах прокуратуры.

"Лично у меня это был четвертый этаж, и вот до четвертого этажа я "собрал" все ступеньки своей головой, пока меня вели. Попадаем туда, там опять же: где был, что делал, "опрос-допрос", откатывают пальцы, все стандартные схемы", — отметил он.

Затем его спросили, хочет ли военный туалет и били там электрошокером по разным частям тела.

Напомним, один из военных рассказал, что в плену россияне не давали столовые приборы, поэтому они использовали кости вместо ложек.

Также в первую очередь у военнопленных спрашивали о биолабораториях в Украине и "тайном тоннеле".

пытки издевательства пленные полк "Азов" война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:12 В Укрэнерго сообщили, какие завтра будут графики отключений

18:12 Больничные выплаты для педагогов — что возмущает учителей

18:00 Бойцы "Азова" вспомнили, как над ними издевались в плену РФ

17:51 В Украине осудили шестерых предателей, воевавших на стороне РФ

17:51 В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

17:48 Гендиректор YASNO подытожил результаты рождественской атаки РФ

17:45 Несколько регионов заметите снегом — прогноз погоды на завтра

17:44 Как купить шторы, которые подчеркнут ваш интерьер

17:36 Украина получила 150 млн евро от ЕС — на что пойдут средства

18:12 В Укрэнерго сообщили, какие завтра будут графики отключений

18:12 Больничные выплаты для педагогов — что возмущает учителей

18:00 Бойцы "Азова" вспомнили, как над ними издевались в плену РФ

17:51 В Украине осудили шестерых предателей, воевавших на стороне РФ

17:51 В Одессе зажгли первую свечу Хануки — как это было, фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:48 Гендиректор YASNO подытожил результаты рождественской атаки РФ

17:45 Несколько регионов заметите снегом — прогноз погоды на завтра

17:44 Как купить шторы, которые подчеркнут ваш интерьер

17:36 Украина получила 150 млн евро от ЕС — на что пойдут средства

17:25 В Украине появилась новая афера — при чем здесь Новая почта

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине