Бойцы "Азова" рассказали о пытках, которые применяли россияне в плену

Военный с позывным "Пако". Фото: скриншот с видео

Российские кафиры издеваются над украинскими военными в плену. В то же время жестокое отношение там именно к бойцам 12-й бригады Национальной Гвардии "Азов".

О своем опыте в плену рассказали воины "Азова" в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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Военный с позывным Пако вспомнил, что после первого допроса ему еще в больнице начали "шить" дело. Когда он пришел в палату, то сказал другу, что не хочет давать показания о том, чего не делал.

"Но он дал мне совет, на который я все же решился: "А у нас есть какой-то выход, мы здесь сами? У нас нет того, кто мог бы за нас заступиться". И такое ощущение, что ты как бы взрослый мужчина, но тебе хочется защиты. И друг сказал: "Соглашайся, тебя никто за это не осудит", — сказал военный.

"Пако" поделился, что это для него была ключевая проблема. На втором допросе он все же взял на себя дело, а во время суда его посадили в клетку. Таким образом, россияне хотели устроить спектакль.

"Адвокат просто говорил мне, что нужно говорить. Я смотрел на адвоката, а он просто играл на телефоне в игру. Я думал, если меня увидит мама в таком состоянии, я выглядел ужасно, у нее сердце станет. Когда судья спросил меня, что я хочу сказать напоследок, я сказал: "В преступлении я не виновен", — добавил он.

Обвинения в событиях в Мариуполе

Другой экс-пленный с позывным "Сноу" отметил, что оккупантам нужно было списать на кого-то Мариуполь, а именно на полк "Азов" и другие подразделения.

"Те вещи, которые они творили в Мариуполе, те девяти, которые они складывали авиабомбами, танками, мирное население, погибшее в результате их освободительных действий, на кого надо было списать", — сказал он.

Боец рассказал, что его приводили в комнату пыток и в течение двух часов применяли электрошокеры и другие предметы. Таким образом пленных заставляли признать что-то и все зависело от того, выдержат ли они или нет.

У россиян был регламент и все зависело от должности украинских военных в плену — офицер или не офицер, им давали определенное время, которое они должны были продержаться. Воинов заставляли либо самому признать то, чего они не делали, либо придумать что-нибудь, либо сбросить это на кого-то.

Затем "Сноу" отправили в другую колонию в Таганроге, где он провел год и четыре месяца. В том месте настроение оккупантов напрямую было связано с новостями, которые у них показывали по телевизору. Поэтому все плохие события, происходившие с их военными, отражались на пленных военных НГУ.

Жестокие допросы в плену

Третий бывший военнопленный с позывным "Фрутти" рассказал о жестоких допросах в России. Он вспомнил, что это проводилось в кабинетах прокуратуры.

"Лично у меня это был четвертый этаж, и вот до четвертого этажа я "собрал" все ступеньки своей головой, пока меня вели. Попадаем туда, там опять же: где был, что делал, "опрос-допрос", откатывают пальцы, все стандартные схемы", — отметил он.

Затем его спросили, хочет ли военный туалет и били там электрошокером по разным частям тела.

Напомним, один из военных рассказал, что в плену россияне не давали столовые приборы, поэтому они использовали кости вместо ложек.

Также в первую очередь у военнопленных спрашивали о биолабораториях в Украине и "тайном тоннеле".