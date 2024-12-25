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Бійці "Азову" пригадали, як з них знущалися у полоні РФ

25 грудня 2024 18:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Бійці "Азову" розповіли про тортури, які застосовували росіяни у полоні
Військовий з позивним "Пако". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські окупанти знущаються з українських військових у полоні. Водночас найжорсткіше ставлення саме до бійців 12-ї бригади Національної гвардії "Азов".

Про свій досвід у полоні розповіли воїни "Азову" в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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Військовий з позивним "Пако" пригадав, що після першого допиту йому ще в лікарні почали "шити" справу. Коли він прийшов до палати, то сказав другу, що не хоче давати показання про те, чого не робив.

"Але він дав мені пораду, на яку я все ж таки зважився: "А в нас є якийсь вихід? Ми тут самі. У нас немає того, хто міг би за нас заступитися". І таке відчуття, що ти наче дорослий чоловік, але тобі хочеться захисту. І друг сказав: "Погоджуйся, тебе ніхто за це не засудить", — сказав військовий.

"Пако" поділився, що це для нього була ключова проблема. На другому допиті він все ж взяв на себе справу, а під час суду його посадили у клітку. Таким чином росіяни хотіли влаштувати виставу.

"Адвокат просто говорив мені, що потрібно казати. Я дивився на адвоката, а він просто грав на телефоні у гру. Я думав, якщо мене побачить мама в такому стані, я виглядав жахливо, у неї серце стане. Коли суддя запитав мене, що я хочу сказати наостанок, я сказав: "У злочині я не винний", — додав він.

Звинувачення у подіях в Маріуполі

Інший експолонений з позивним "Сноу" зазначив, що окупантам потрібно було списати на когось Маріуполь, точніше — на полк "Азов" та інші підрозділи.

"Ті речі, які вони творили у Маріуполі, ті дев'ятини, які вони складали авіабомбами, танками, мирне населення, яке загинуло в результаті їхніх визвольних дій, на когось треба було списати", — сказав він.

Боєць розповів, що його приводили у кімнату тортур і протягом двох годин застосовували електрошокери та інші предмети. Таким чином, полонених змушували визнати щось, і все залежало від того, витримають вони чи ні.

У росіян був регламент та все залежало від посади українських військових у полоні — офіцер чи не офіцер, їм давали певний час, який вони мали протриматися. Воїнів змушували або самому визнати те, чого вони не робили, або придумати щось, або скинути це на когось.

Потім "Сноу" відправили в іншу колонію у Таганрозі, де він провів рік та чотири місяці. У тому місці настрій окупантів напряму був пов'язаний з новинами, який у них показували по телевізору. Тому всі погані події, які відбувалися з їхніми військовими, відображалися на полонених військових НГУ.

Жорстокі допити у полоні

Третій колишній військовополонений з позивним "Фрутті" розповів про жорстокі допити у Росії. Він пригадав, що це проводилося у кабінетах прокуратури.

"Особисто в мене це був четвертий поверх, і от до четвертого поверху я "зібрав" усі сходинки своєю головою, поки мене вели. Потрапляємо туди, там знову ж таки: де був, що робив, "опрос-допрос", відкатують пальці, всі стандартні схеми", — зазначив він.

Потім його запитали, чи хоче військовий в туалет, і били там електрошокером по різних частинах тіла.  

Нагадаємо, один з військових розповів, що в полоні росіяни не давали столових приборів, тому вони використовували кістки замість ложок.

Також в першу чергу у військовополонених питали про біолабораторії в Україні та "таємний тунель".

тортури знущання полонені полк "Азов" війна в Україні

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