Безуглая заявила, что опытные бригады на поле боя не почувствуют изменения в мобилизации — какая причина

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александр Сырского и Генштаб из-за создания новых бригад. Она считает, что таким образом пытаются продвинуть офицеров в штабы. По ее словам, опытные бригады на поле боя практически не ощутят улучшения мобилизации.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в среду, 4 июня.

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Безуглая заявила, что десантно-штурмовые войска убрали из приоритета пополнения, а спецназу ГУР МОУ, ССО заблокировали перевод людей. По ее словам, всех направляют в пехоту.

Безуглая подчеркнула, что также вообще не считаются деньги.

"Сколько стоит создание новой бригады? В рабочей группе по законопроекту о мобилизации подсчитали, что создание новой пехотной бригады — это не менее 20 млрд грн, но в Генштабе до сих пор такие расчеты системно не проводятся! А для чего? У полковников киевского паркета все хорошо", — пишет она.

По словам нардепа, единственный выход для граждан, готовых защищать свою страну в этой ситуации — искать качественное подразделение и призываться именно туда.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая снова набросилась на военнообязанных украинцев за границей. Преимущественно политик направила свое возмущение на военнообязанных мужчин мобилизационного возраста.

Также Безуглая заявила, что приход Александра Сырского на должность главкома ВСУ не принес обновлений в структуре и принципах работы Генштаба.