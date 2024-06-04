Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Безуглая объяснила, почему опытные бригады на поле боя не почувствуют изменения в мобилизации arrow

Безуглая объяснила, почему опытные бригады на поле боя не почувствуют изменения в мобилизации

4 июня 2024 20:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Безуглая заявила, что опытные бригады на поле боя не почувствуют изменения в мобилизации — какая причина
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александр Сырского и Генштаб из-за создания новых бригад. Она считает, что таким образом пытаются продвинуть офицеров в штабы. По ее словам, опытные бригады на поле боя практически не ощутят улучшения мобилизации.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Telegram в среду, 4 июня.

Читайте также:

Почему опытные бригады не ощутят улучшения мобилизации

Безуглая заявила, что десантно-штурмовые войска убрали из приоритета пополнения, а спецназу ГУР МОУ, ССО заблокировали перевод людей. По ее словам, всех направляют в пехоту.

Безуглая подчеркнула, что также вообще не считаются деньги.

"Сколько стоит создание новой бригады? В рабочей группе по законопроекту о мобилизации подсчитали, что создание новой пехотной бригады — это не менее 20 млрд грн, но в Генштабе до сих пор такие расчеты системно не проводятся! А для чего? У полковников киевского паркета все хорошо", — пишет она.

По словам нардепа, единственный выход для граждан, готовых защищать свою страну в этой ситуации — искать качественное подразделение и призываться именно туда.

null
Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, Безуглая снова набросилась на военнообязанных украинцев за границей. Преимущественно политик направила свое возмущение на военнообязанных мужчин мобилизационного возраста.

Также Безуглая заявила, что приход Александра Сырского на должность главкома ВСУ не принес обновлений в структуре и принципах работы Генштаба.

Александр Сырский
мобилизация
война
Украина
Марьяна Безуглая
Генштаб ВСУ
украинцы
нардепы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня