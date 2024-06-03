Новий скандал Безуглої — нардеп вимагає відмовитись від українців за кородоном

Мар'яна Безугла. Фото: скриншот

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову накинулася на військовозобов'язаних українців за кордоном. Переважно політикиня спрямувала своє обурення на військовозобов'язаних чоловіків мобілізаційного віку.

Про це вона заявила в етері телеканалу "Прямий" під час дебатів з нардепкою від фракції "Голос" Юлією Клименко.

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За словами політикині, українці, які не повернуться в Україну для оновлення військово-облікових даних, мають "здати українські паспорти й взяти інші".

На слова Безуглої відреагувала її колега від фракції "Голос" Юлія Клименко. Вона запитала, чи готова Марʼяна Безугла своїми вчинками втратити 11 млн українців. Коли та відповіла питанням на питання, чи є вони "нашими", її слова розлютили опонентку.

Юлія Клименко під час дебатів. Джерело: скриншот

"Ці люди 20 років відсилали в Україну 20 мільйонів доларів щорічно! Вони годували податками і вас. Наші люди за кордоном направляють нам більше грошей, ніж нам дають міжнародні партнери!" — сказала Клименко.

Мар'яна Безугла під час дебатів. Джерело: скриншот

На це Безугла знову заявила, що ці люди відмовляються виконувати вимоги держави.

Скандали Мар'яни Безуглої — останні новини

Нагадаємо, не так давно Мар'яна Безугла заявила, що прихід Олександра Сирського на посаду головкома ЗСУ не приніс оновлень у структурі та принципах роботи Генштабу.

Також не так давно політикиня розкритикувала міністра оборони Рустема Умєрова, вказавши на серйозні недоліки оборонного відомства під його головуванням.

А ще раніше вона видала одіозну заяву про телеканал "UA: Суспільне мовлення": за її словами, працівників мовника бронюють від мобілізації.