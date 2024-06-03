Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Сдавайте паспорта — Марьяна Безуглая снова набросилась на украинцев за границей arrow

Сдавайте паспорта — Марьяна Безуглая снова набросилась на украинцев за границей

3 июня 2024 11:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новый скандал Безуглой – нардеп требует отказаться от украинцев за корродоном
Марьяна Безуглая. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народный депутат Марьяна Безуглая снова набросилась на военнообязанных украинцев за границей. Преимущественно политик направила свое возмущение на военнообязанных мужчин мобилизационного возраста.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямий" во время дебатов с нардепом от фракции "Голос" Юлией Клименко.

Читайте также:

Безуглая попала в новый скандал

По словам политика, украинцы, которые не вернутся в Украину для обновления военно-учетных данных, должны "сдать украинские паспорта и взять другие".

На слова Безуглой отреагировала ее коллега от фракции "Голос" Юлия Клименко. Она спросила, готова ли Марьяна Безуглая своими поступками потерять 11 млн украинцев. Когда та ответила вопросом на вопрос, являются ли они "нашими", ее слова разозлили оппонента.

клименко нардеп
Юлия Клименко во время дебатов. Источник: скриншот

"Эти люди 20 лет отсылали в Украину 20 миллионов долларов ежегодно! Они кормили налогами и вас. Наши люди за границей направляют нам больше денег, чем дают международные партнеры!" — сказала Клименко.

безугла скандал
Марьяна Безуглая во время дебатов. Источник: скриншот

На это Безуглая снова заявила, что эти люди отказываются выполнять требования государства.

Скандалы Марьяны Безуглой — последние новости

Напомним, недавно Марьяна Безуглая заявила, что приход Александра Сырского на должность главкома ВСУ не принес обновлений в структуре и принципах работы Генштаба.

Также недавно политик раскритиковала министра обороны Рустема Умерова, указав на серьезные недостатки оборонного ведомства под его председательством.

А еще раньше она выдала одиозное заявление о телеканале "UA: Суспільне мовлення": по ее словам, работников вещателя бронируют от мобилизации.

Украина
нардепы
Верховная Рада
Марьяна Безуглая
налоги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня