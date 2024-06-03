Новый скандал Безуглой – нардеп требует отказаться от украинцев за корродоном

Марьяна Безуглая. Фото: скриншот

Народный депутат Марьяна Безуглая снова набросилась на военнообязанных украинцев за границей. Преимущественно политик направила свое возмущение на военнообязанных мужчин мобилизационного возраста.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямий" во время дебатов с нардепом от фракции "Голос" Юлией Клименко.

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По словам политика, украинцы, которые не вернутся в Украину для обновления военно-учетных данных, должны "сдать украинские паспорта и взять другие".

На слова Безуглой отреагировала ее коллега от фракции "Голос" Юлия Клименко. Она спросила, готова ли Марьяна Безуглая своими поступками потерять 11 млн украинцев. Когда та ответила вопросом на вопрос, являются ли они "нашими", ее слова разозлили оппонента.

Юлия Клименко во время дебатов. Источник: скриншот

"Эти люди 20 лет отсылали в Украину 20 миллионов долларов ежегодно! Они кормили налогами и вас. Наши люди за границей направляют нам больше денег, чем дают международные партнеры!" — сказала Клименко.

Марьяна Безуглая во время дебатов. Источник: скриншот

На это Безуглая снова заявила, что эти люди отказываются выполнять требования государства.

Скандалы Марьяны Безуглой — последние новости

Напомним, недавно Марьяна Безуглая заявила, что приход Александра Сырского на должность главкома ВСУ не принес обновлений в структуре и принципах работы Генштаба.

Также недавно политик раскритиковала министра обороны Рустема Умерова, указав на серьезные недостатки оборонного ведомства под его председательством.

А еще раньше она выдала одиозное заявление о телеканале "UA: Суспільне мовлення": по ее словам, работников вещателя бронируют от мобилизации.