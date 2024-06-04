Безугла заявила, що досвідчені бригади на полі бою не відчують зміни у мобілізації — яка причина

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка України Мар'яна Безугла розкритикувала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та Генштаб через створення нових бригад. Вона вважає, що таким чином намагаються просунути офіцерів у штаби. За її словами, досвідчені бригади на полі бою практично не відчують покращення мобілізації.

Про це Мар'яна Безугла написала у Telegram у середу, 4 червня.

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Безугла заявила, що десантно-штурмові війська прибрали з пріоритету поповнення, а спецназу ГУР МОУ, ССО заблокували переведення людей. За її словами, всіх направляють у піхоту.

Безугла наголосила, що також взагалі не рахуються гроші.

"Скільки коштує створення нової бригади? В робочій групі щодо законопроєкту про мобілізацію підрахували, що створення нової піхотної бригади — це не менше 20 млрд грн, але в Генштабі досі такі розрахунки системно не проводяться! А для чого? У полковників київського паркету все добре", — пише вона.

За словами нардепки, єдиний вихід для громадян, готових захищати свою країну в цій ситуації, — шукати якісний підрозділ і призиватись конкретно туди.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, Безугла знову накинулася на військовозобов'язаних українців за кордоном. Переважно політикиня спрямувала своє обурення на військовозобов'язаних чоловіків мобілізаційного віку.

Також Безугла заявила, що прихід Олександра Сирського на посаду головкома ЗСУ не приніс оновлень у структурі та принципах роботи Генштабу.