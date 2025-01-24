Генерала Галушкина взяли под стражу без права внесения залога

Юрий Галушкин. Фото: Ґрати

Бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина взяли под стражу. Вносить залог суд запретил. Такое решение генерал хочет обжаловать.

Об этом сообщает "Суспільне" в пятницу, 24 января.

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Юрия Галушкина взяли под стражу

Сегодня в Киеве состоялось слушание по избранию меры пресечения генералу Юрию Галушкину. Его адвокаты просили не принимать никакой меры пресечения и освободить подзащитного из-под стражи в зале суда. Кроме того, попросили отвод прокуроров, однако суд ходатайство не удовлетворил.

Сам Галушкин в суде заявил, что хочет снова идти служить. При этом, он якобы готов вернуться в армию в любом ранге и звании.

"Я готов выполнять свои обязанности, буду добросовестно это делать", — сказал Галушкин.

В суд подали заявления три человека, которые согласились взять генерала на поруки. Среди них — двое нардепов и военный.

Как рассказали "Суспільному" родные Галушкина, ему в начале января вставили в плечо пластину. По их словам, медицинскую помощь после задержания он не получал.

В итоге суд решил взять бывшего командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина под стражу без права внесения залога. Кроме того, следственный изолятор обязали обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.

Напомним, Галушкина задержали уже во второй раз. Первый раз его выпустили из СИЗО из-за внесения залога в размере 5 млн грн. Кто внес такую сумму, пока неизвестно.

Народный депутат Богдан Кицак сообщал, что были зафиксированы случаи торговли между бригадой Галушкина и россиянами. Это происходило на Харьковщине.