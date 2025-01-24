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Генерал Галушкін хоче піти воювати на фронт солдатом

24 січня 2025 17:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Провал оборони на Харківщині — генерал Юрій Галушкін заявив, що хоче воювати на фронті у званні солдата
Бригадний генерал Юрій Галушкін. Фото: armyinform.com.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Бригадний генерал Юрій Галушкін, якого звинувачують у провалі оборони Харківської області, звернувся з проханням відправити його на фронт. Він готовий служити у званні рядового солдата.

Про це повідомив його адвокат Михайло Величко у Facebook в п'ятницю, 24 січня.

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Галушкін у своєму листі наголосив, що, незалежно від результатів розслідування та суду, він продовжує бути готовим захищати Україну.

"Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров’я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь. Прийміть це рішення — і українці будуть вам вдячні", — йдеться у повідомленні.

Генерал також подякував усім, хто його підтримує, і підкреслив важливість збереження довіри до командирів і військових, які віддають усі сили для перемоги.

"Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати", — зазначив він.

Галушкін додав, що під час служби йому та його побратимам вдалося перетворити шість тисяч осіб з Територіальної оборони, які були розпорошені по центрах комплектування, на 32 бригади, загальна чисельність яких становила 115 тисяч бійців. Він підкреслив, що в умовах війни командири приймали важкі рішення заради порятунку країни.

Лист генерала Юрія Галушкіна про те, що хоче служити сорлдатом
Лист генерала Галушкіна. Фото:  Михайло Величко

Нагадаємо,  Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали кількох генералів, які несуть відповідальність за невдалу оборону Харківщини під час наступу російських військ у 2024 році. Це призвело до тимчасового захоплення частини території сходу України, де зараз тривають інтенсивні бої. Мова йде про Юрія Галушкіна, Артура Горбенка та Іллю Лапіна. Згодом Галушкіну обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

ЗСУ Харківська область військові солдати наступ генерал

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