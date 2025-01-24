Провал обороны в Харьковской области — генерал Юрий Галушкин заявил, что хочет воевать на фронте в звании солдата

Бригадный генерал Юрий Галушкин. Фото: armyinform.com.ua

Бригадный генерал Юрий Галушкин, которого обвиняют в провале обороны Харьковской области, обратился с просьбой отправить его на фронт. Он готов служить в звании рядового солдата.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Величко в Facebook в пятницу, 24 января.

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Галушкин в своем письме подчеркнул, что, независимо от результатов расследования и суда, он продолжает быть готовым защищать Украину.

"Независимо от того, как и когда завершатся расследование и суд, заявляю: я имею честь и готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на состояние здоровья, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь. Примите это решение — и украинцы будут вам благодарны", — говорится в сообщении.

Генерал также поблагодарил всех, кто его поддерживает, и подчеркнул важность сохранения доверия к командирам и военным, которые отдают все силы для победы.

"Командиры всех уровней, как и я в свое время, делают все возможное для победы. Однако судебные процессы, которые сейчас продолжаются, могут повлиять на их решимость и действия. Мы не имеем права подрывать доверие к нашим военным, ведь это может дорого нам стоить", — отметил он.

Галушкин добавил, что во время службы ему и его собратьям удалось превратить шесть тысяч человек из Территориальной обороны, которые были рассеяны по центрам комплектования, на 32 бригады, общая численность которых составляла 115 тысяч бойцов. Он подчеркнул, что в условиях войны командиры принимали трудные решения ради спасения страны.

Письмо генерала Галушкина. Фото: Михаил Величко

Напомним, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали нескольких генералов, которые несут ответственность за неудачную оборону Харьковщины во время наступления российских войск в 2024 году. Это привело к временному захвату части территории востока Украины, где сейчас идут интенсивные бои. Речь идет о Юрии Галушкине, Артуре Горбенко и Илье Лапине. Впоследствии Галушкину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.