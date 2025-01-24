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Без права внесення застави — генерала Галушкіна взяли під варту

24 січня 2025 22:53
Ольга Антоновська - редактор
Генерала Галушкіна взяли під варту без права внесення застави
Юрій Галушкін. Фото: Ґрати
Ольга Антоновська - редактор

Колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна взяли під варту. Вносити заставу суд заборонив. Таке рішення генерал хоче оскаржувати.

Про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю, 24 січня.

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Юрія Галушкіна взяли під варту

Сьогодні в Києві відбулося слухання щодо обрання запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну. Його адвокати просили не ухвалювати жодного запобіжного заходу та звільнити підзахисного з-під варти у залі суду. Крім того, попросили відвід прокурорів, однак суд клопотання не задовольнив. 

Сам Галушкін в суді заявив, що хоче знову йти служити. При цьому він нібито готовий повернутись в армію у будь-якому ранзі та званні.

"Я готовий виконувати свої обов'язки, буду сумлінно це робити", — сказав Галушкін.

В суд подали заяви троє людей, які зголосились взяти генерала на поруки. Серед них — двоє нардепів та військовий.

Як розповіли Суспільному рідні Галушкіна, йому на початку січня вставили в плече пластину. За їхніми словами, медичну допомогу після затримання він не отримував.

Зрештою суд вирішив взяти колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна під варту без права внесення застави. Крім того, слідчий ізолятор зобов'язали забезпечити медичну допомогу і лікування підозрюваного.

Нагадаємо, Галушкіна затримали вже вдруге. Перший раз його випустили з СІЗО через внесення застави у розмірі 5 млн грн. Хто вніс таку суму, наразі невідомо.

Народний депутат Богдан Кицак повідомляв, що були зафіксовані випадки торгівлі між бригадою Галушкіна та росіянами. Це відбувалось на Харківщині.

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