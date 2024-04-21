Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают автоэлектрику

"Азову" нужны автоэлектрики — зарплата до 125 тысяч гривен
Бригада спецназначения "Азов" ищет автоэлектриков-военнослужащих. Специалисты нужны в инженерно-саперную и танковую роты, тыловое обеспечение и бригадную артиллерийскую группу.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.
Что входит в обязанности автоэлектрика в "Азове"
Автоэлектрик должен:
- диагностировать и устранять неисправности в системах автомобилей;
- производить монтаж и замену электрических компонентов;
- выполнять ремонтные работы согласно техническим требованиям;
- использовать специализированное оборудование и программное обеспечение диагностики.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять должность автоэлектрика в "Азове" должен иметь по меньшей мере годовой опыт работы в сфере автоэлектричества, знать основные принципы работы электрических систем автомобилей, уметь самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, работать со специализированным оборудованием. От специалиста ожидают ответственности, внимательности к деталям и желания постоянно совершенствовать свои навыки.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий ежедневную денежную надбавку в размере 3 300 гривен.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения ивент-менеджера. Этот специалист будет обеспечивать успешное проведение мероприятий, в том числе аукционов. Платить ему за это будут до 28 тысяч гривен.
Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны повара, которые будут готовить кушанья и кулинарные изделия для военнослужащих. На такой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.
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