Работа в "Азов" — какую зарплату предлагают автоэлектрику

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: mvs.gov.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет автоэлектриков-военнослужащих. Специалисты нужны в инженерно-саперную и танковую роты, тыловое обеспечение и бригадную артиллерийскую группу.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 15 апреля.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Что входит в обязанности автоэлектрика в "Азове"

Автоэлектрик должен:

диагностировать и устранять неисправности в системах автомобилей;

производить монтаж и замену электрических компонентов;

выполнять ремонтные работы согласно техническим требованиям;

использовать специализированное оборудование и программное обеспечение диагностики.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность автоэлектрика в "Азове" должен иметь по меньшей мере годовой опыт работы в сфере автоэлектричества, знать основные принципы работы электрических систем автомобилей, уметь самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, работать со специализированным оборудованием. От специалиста ожидают ответственности, внимательности к деталям и желания постоянно совершенствовать свои навыки.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий ежедневную денежную надбавку в размере 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения ивент-менеджера. Этот специалист будет обеспечивать успешное проведение мероприятий, в том числе аукционов. Платить ему за это будут до 28 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали о том, что "Азову" нужны повара, которые будут готовить кушанья и кулинарные изделия для военнослужащих. На такой должности можно заработать до 125 тысяч гривен.