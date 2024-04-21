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"Азову" потрібні автоелектрики — зарплата до 125 тисяч гривень

21 квітня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — яку зарплату пропонують автоелектрику
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: mvs.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає автоелектриків-військовослужбовців. Фахівці потрібні в інженерно-саперну й танкову роти, тилове забезпечення та бригадну артилерійську групу.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 15 квітня.

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Скриншот вакансії на Work.ua

Що входить в обов'язки автоелектрика в "Азов"

Автоелектрик мусить:

  • діагностувати та виправляти несправності в системах автомобілів;
  • здійснювати монтаж і заміну електричних компонентів;
  • виконувати ремонтні роботи згідно з технічними вимогами;
  • використовувати спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення для діагностики.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду автоелектрика в "Азов" повинна мати щонайменше річний досвід роботи в сфері автоелектрики, знати основні принципи роботи електричних систем автомобілів, вміти самостійно діагностувати та виправляти несправності, працювати зі спеціалізованим обладнанням. Від фахівця очікують відповідальності, уважності до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій щоденну грошову надбавку в розмірі 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи івент-менеджера. Цей фахівець забезпечуватиме успішне проведення заходів, зокрема аукціонів. Платитимуть йому за це до 28 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що "Азову" потрібні кухарі, які готуватимуть страви та кулінарні вироби для військослужбовців. На такій посаді можна заробити до 125 тисяч гривень.

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