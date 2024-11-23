Потери врага на 23 ноября 2024 года — сводка Генштаба

Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте
Россияне используют свое преимущество в живой силе и технике, поэтому постоянно атакуют украинские позиции на фронте. Всего за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 194 боевых столкновения.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Чем атаковали россияне
В Генштабе отметили, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 97 УАБов.
Кроме этого, совершил 4560 обстрелов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня и применил для ударов 1490 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закотное, Северск, Большая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казацкое.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Зеленого Роща, Глушковки и Загрызового.
На лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новогоровки и Макеевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкиного.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки, Романовки и Антоновки.
На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
На Ореховском направлении оккупационные войска безуспешно штурмовали позиции сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции наших защитников.
Потери оккупантов
В Генштабе говорят, что украинские бойцы наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 20 танков
- 36 боевых бронированных машин
- 24 артиллерийских системы
- 105 БпЛА оперативно-тактического уровня
- 73 автомобиля
- три единицы спецтехники оккупантов
Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны дали четкий ответ касательно слухов на тему присутствия войск КНДР на территории Украины. Там заверили, что северокорейских солдат, которых выклянчил на помощь у Ким Чен Инна диктатор РФ Путин, пока нет на территории Украины.
Также мы писали, что российская армия планировала наступательную операцию в Харьковском и Сумском направлении летом 2024 года. Планы оккупантов удалось сорвать благодаря информации разведки.
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