Потери врага на 23 ноября 2024 года — сводка Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

Россияне используют свое преимущество в живой силе и технике, поэтому постоянно атакуют украинские позиции на фронте. Всего за прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано 194 боевых столкновения.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе отметили, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 67 авиаударов, сбросив 97 УАБов.

Кроме этого, совершил 4560 обстрелов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня и применил для ударов 1490 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Ивановка, Белогоровка, Закотное, Северск, Большая Новоселка, Новый Комар, Малая Токмачка, Казацкое.

Украинские военные отбивают атаку россиян. Иллюстративное фото: 56 ОМПБр

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении враг три раза штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Зеленого Роща, Глушковки и Загрызового.

На лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новогоровки и Макеевки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районе Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в направлении Торецка.

Военные на фронте. Иллюстративное фото: РБК-Украина

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в сторону Миролюбовки, Променя, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григорьевки, Даченского, Петровки и Пушкиного.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 36 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки, Романовки и Антоновки.

На Времивском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска безуспешно штурмовали позиции сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг четыре раза без успеха атаковал позиции наших защитников.

Удар по позициям оккупантов. Иллюстративное фото: Генштаб

Потери оккупантов

В Генштабе говорят, что украинские бойцы наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили:

20 танков

36 боевых бронированных машин

24 артиллерийских системы

105 БпЛА оперативно-тактического уровня

73 автомобиля

три единицы спецтехники оккупантов

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны дали четкий ответ касательно слухов на тему присутствия войск КНДР на территории Украины. Там заверили, что северокорейских солдат, которых выклянчил на помощь у Ким Чен Инна диктатор РФ Путин, пока нет на территории Украины.

Также мы писали, что российская армия планировала наступательную операцию в Харьковском и Сумском направлении летом 2024 года. Планы оккупантов удалось сорвать благодаря информации разведки.