Втрати ворога на 23 листопада 2024 — звіт Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

Росіяни використовують свою перевагу в живій силі і техніці, тому безупинно атакують українські позиції на фронті. Загалом протягом минулої доби, 22 листопада, зафіксовано 194 бойових зіткнення.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі зазначили, що вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 97 КАБ.

Крім цього, здійснив 4560 обстрілів, зокрема 123 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1490 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке.

Українські військові відбивають атаку росіян. Ілюстративне фото: 56 ОМПБр

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.

Військові на фронті. Ілюстративне фото: РБК-Україна

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.

Удар по позиціях окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб

Втрати окупантів

У Генштабі кажуть, що українські бійці завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили:

20 танків

36 бойових броньованих машин

24 артилерійських системи

105 БпЛА оперативно-тактичного рівня

73 автомобілі

три одиниці спецтехніки окупантів

Нагадаємо, у Раді національної безпеки та оборони дали чітку відповідь щодо чуток на тему присутності військ КНДР на території України. Там завірили, що північнокорейських солдатів, яких виклянчив на допомогу у Кім Чен Ина диктатор РФ Путін, поки що немає на території України.

Також ми писали, що російська армія планувала наступальну операцію на Харківському та Сумському напрямку влітку 2024 року. Плани окупантів вдалося зірвати завдяки інформації розвідки.