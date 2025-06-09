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Главная Армия Авиаудар по Запорожью — в ОВА показали разрушенные дома

Авиаудар по Запорожью — в ОВА показали разрушенные дома

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 13:56
Удар КАБом по Запорожью - в ОВА показали последствия
Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА

Российские войска в понедельник, 9 июня, нанесли удар по Запорожью, применив управляемые авиационные бомбы. В результате атаки разрушены частные дома.

Соответствующее видео обнародовал председатель ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Атака на Запорожье 9 июня

На видео видно, как выглядит частный сектор в одном из районов Запорожья после прилета российской авиабомбы.

По словам Федорова, известно о семи разрушенных частных домах в одном из районов, еще десятки — повреждены. Также значительные повреждения получила труба газоснабжения.

Зруйнований будинок після авіаудару по Запоріжжю 9 червня
Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА
Наслідки атаки РФ: пошкоджений приватний сектор у Запоріжжі
Повреждения на месте атаки. Фото: Запорожская ОГА

Кроме того, два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Состояние раненной стабилизируют на месте медики и направят в больницу. Соответствующие службы проводят обследование места атаки.

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Скриншот поста Федорова
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Скриншот поста Федорова

Напомним, ночью враг применил по Украине 500 ракет и дронов, Силы ПВО сбили почти все воздушные цели.

По данным Воздушных сил, основной удар был сфокусирован на один из оперативных аэродромов на западе страны.

Запорожье война в Украине атака Авиаудар КАБ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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