Удар КАБом по Запоріжжю — в ОВА показали наслідки

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська у понеділок, 9 червня, завдали удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки.

Відповідне відео оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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На відео видно, який вигляд має приватний сектор в одному з районів Запоріжжя після прильоту російської авіабомби.

За словами Федорова, відомо про сім зруйнованих приватних будинків в одному з районів, ще десятки — пошкоджені. Також значних пошкоджень зазнала труба газопостачання.

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Пошкодження на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, дві людини постраждала, одна з них перебуває у важкому стані. Стан пораненої на місці стабілізують медики та направлять до лікарні. Відповідні служби проводять обстеження місця атаки.

Скриншот допису Федорова

Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вночі ворог застосував по Україні 500 ракет та дронів, Сили ППО збили майже всі повітряні цілі.

За даними Повітряних сил, основний удар був сфокусований на один з оперативних аеродромів на заході країни.