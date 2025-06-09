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Головна Армія Авіаудар по Запоріжжю — в ОВА показали зруйновані будинки

Авіаудар по Запоріжжю — в ОВА показали зруйновані будинки

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Дата публікації: 9 червня 2025 13:56
Удар КАБом по Запоріжжю — в ОВА показали наслідки
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська у понеділок, 9 червня, завдали удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки.

Відповідне відео оприлюднив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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На відео видно, який вигляд має приватний сектор в одному з районів Запоріжжя після прильоту російської авіабомби.

За словами Федорова, відомо про сім зруйнованих приватних будинків в одному з районів, ще десятки — пошкоджені. Також значних пошкоджень зазнала труба газопостачання. 

Зруйнований будинок після авіаудару по Запоріжжю 9 червня
Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА
Наслідки атаки РФ: пошкоджений приватний сектор у Запоріжжі
Пошкодження на місці атаки. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, дві людини постраждала, одна з них перебуває у важкому стані. Стан пораненої на місці стабілізують медики та направлять до лікарні. Відповідні служби проводять обстеження місця атаки.

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Скриншот допису Федорова
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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, вночі ворог застосував по Україні 500 ракет та дронів, Сили ППО збили майже всі повітряні цілі.

За даними Повітряних сил, основний удар був сфокусований на один з оперативних аеродромів на заході країни.

Запоріжжя війна в Україні атака Авіаудар КАБ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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