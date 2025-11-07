Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Аудит потребностей фронта — Зеленский назвал ключевые запросы ВСУ

Аудит потребностей фронта — Зеленский назвал ключевые запросы ВСУ

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 16:57
обновлено: 17:12
Зеленский рассказал о результатах аудита потребностей украинского фронта
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Министерстве обороны провели аудит потребностей фронта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые запросы военных.

Об этом глава государства говорил на брифинге по итогам ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 7 ноября.

Реклама
Читайте также:

Запросы украинских военных

Зеленский отметил, что в Минобороны провели аудит потребностей украинских воинов. По его словам, ключевые запросы закрываются.

"Мы все это будем решать. Упростим благодаря постановлениям вопрос пикапов, квадроциклов, есть технические вопросы — все это будет сделано. Также вопрос взрывчатки закроем и мы закрываем все потребности по дронам для военных, есть потребности по системе "Бонус+", — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский назвал, сколько оккупантов было ликвидировано в течение октября благодаря применению БпЛА.

Кроме того, глава государства рассказал о текущей ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении.

Владимир Зеленский война Минобороны ВСУ Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации