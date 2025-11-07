Зеленский рассказал о результатах аудита потребностей украинского фронта

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Министерстве обороны провели аудит потребностей фронта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые запросы военных.

Об этом глава государства говорил на брифинге по итогам ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 7 ноября.

Запросы украинских военных

Зеленский отметил, что в Минобороны провели аудит потребностей украинских воинов. По его словам, ключевые запросы закрываются.

"Мы все это будем решать. Упростим благодаря постановлениям вопрос пикапов, квадроциклов, есть технические вопросы — все это будет сделано. Также вопрос взрывчатки закроем и мы закрываем все потребности по дронам для военных, есть потребности по системе "Бонус+", — добавил глава государства.

