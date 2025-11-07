Зеленський розповів про результати аудиту потреб українського фронту

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Міністерстві оборони провели аудит потреб фронту. Президент України Володимир Зеленський назвав ключові запити військових.

Про це глава держави говорив на брифінгу за підсумками ставки верховного головнокомандувача у пʼятницю, 7 листопада.

Запити українських військових

Зеленський наголосив, що у Міноборони провели аудит потреб українських воїнів. За його словами, ключові запити закриваються.

"Ми все це будемо вирішувати. Спростимо завдяки постановам питання пікапів, квадроциклів, є технічні питання — все це буде зроблено. Також питання вибухівки закриємо і ми закриваємо всі потреби по дронах для військових, є потреби по системі "Бонус+", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав, скільки окупантів було ліквідовано упродовж жовтня завдяки застосуванню БпЛА.

Крім того, глава держави розповів про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку.