Україна
Головна Армія Аудит потреб фронту — Зеленський назвав ключові запити ЗСУ

Аудит потреб фронту — Зеленський назвав ключові запити ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 16:57
Оновлено: 17:12
Зеленський розповів про результати аудиту потреб українського фронту
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Міністерстві оборони провели аудит потреб фронту. Президент України Володимир Зеленський назвав ключові запити військових.

Про це глава держави говорив на брифінгу за підсумками ставки верховного головнокомандувача у пʼятницю, 7 листопада.

Читайте також:

Запити українських військових

Зеленський наголосив, що у Міноборони провели аудит потреб українських воїнів. За його словами, ключові запити закриваються.

"Ми все це будемо вирішувати. Спростимо завдяки постановам питання пікапів, квадроциклів, є технічні питання — все це буде зроблено. Також питання вибухівки закриємо і ми закриваємо всі потреби по дронах для військових, є потреби по системі "Бонус+", — додав глава держави.

Нагадаємо, Зеленський назвав, скільки окупантів було ліквідовано упродовж жовтня завдяки застосуванню БпЛА.

Крім того, глава держави розповів про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку.

Володимир Зеленський війна Міноборони ЗСУ Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
