Обстрелы Украины ночью 20 сентября — силы ПВО уничтожили 62 воздушных целей россиян

Мобильные группы ПВО. Фото: Нацгвардия

Российские оккупационные войска в ночь на 20 сентября выпустили по Украине ракеты разных типов и ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила 62 российских воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью россияне атаковали:

тремя ракетами неустановленного типа ударили по Донецкой области;

управляемой авиационной ракетой Х-59 обстреляли Днепропетровскую область (из ТОТ Запорожской области);

70 ударными дронами типа "Shahed" разные области (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск — РФ).

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала)", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.