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Атакували дронами та ракетами — скільки російських цілей знищила ППО цієї ночі

20 вересня 2024 10:31
Катерина Османська - Редактор
Обстріли України вночі 20 вересня — сили ППО знищили 62 повітряні цілі росіян
Мобільні групи ППО. Фото: Нацгвардія
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційні війська у ніч проти 20 вересня випустили по Україні ракети різних типів та ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила 62 російських повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах

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У відомстві розповіли, що цієї ночі росіяни атакували:

  • трьома ракетами невстановленого типу вдарили по Донеччині;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 обстріляли Дніпропетровську область (з ТОТ Запорізької області);
  • 70 ударними дронами типу "Shahed" різні області (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ — РФ).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила)", — йдеться у повідомленні. 

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

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