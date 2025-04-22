Обстрел Запорожья 22 апреля — количество пострадавших возросло до 26 человек

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ЗОВА

В результате российской атаки на Запорожье, которая произошла 22 апреля, количество раненых снова возросло. Среди пострадавших — дети.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Количество пострадавших возросло

По словам Федорова, количество пострадавших из-за удара россиян по Запорожью возросло до 26 человек.

"Среди раненых четверо детей — все они госпитализированы", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА добавил, что из-за преступных действий российской армии одна женщина погибла.

Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы украинских городов 22 апреля.

А в Офисе президента заявили, что Россия сознательно наносит удары по украинским городам.