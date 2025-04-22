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Атака РФ на Запоріжжя — знову зросла кількість постраждалих

22 квітня 2025 17:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Запоріжжя 22 квітня — кількість постраждалих зросла до 26 осіб
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ЗОВА
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя, яка сталася 22 квітня, кількість поранених знову зросла. Серед постраждалих — діти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, кількість постраждалих через удар росіян по Запоріжжю зросла до 26 осіб.

"Серед поранених четверо дітей — усі вони госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що через злочинні дії російської армії одна жінка загинула.

Обстріл Запоріжжя 22 квітня
Повідомлення Федорова у Telegram

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли українських міст 22 квітня. 

А в Офісі президента заявили, що Росія свідомо завдає ударів по українських містах.

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