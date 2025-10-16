Россияне атаковали Сумскую область — фото последствий

Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Сумской области, в результате чего ранены гражданские. Также повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры.

Об этом информирует Нацполиция в четверг, 16 октября.

Обстрел Сумщины — детали и фото последствий

По данным Нацполиции, за прошедшие сутки российские войска нанесли 135 ударов по 39 населенным пунктам Сумской области.

В частности, пострадала Путивльская община. В результате попадания FPV-дрона в легковой автомобиль ранения получили 63-летняя женщина, а также мужчины 49 и 32 лет.

Середино-Будская громада — в результате минометного обстрела ранения получил 35-летний мужчина.

Повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры, многоквартирный дом, 6 частных домов, магазин, 6 транспортных средств.

На местах ударов работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители осуществляют обследование и документирование мест ударов.

