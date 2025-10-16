Россияне атаковали Сумскую область — фото последствий

Атака РФ на Сумщину — в полиции показали последствия обстрела
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Сумской области, в результате чего ранены гражданские. Также повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры.
Об этом информирует Нацполиция в четверг, 16 октября.
Обстрел Сумщины — детали и фото последствий
По данным Нацполиции, за прошедшие сутки российские войска нанесли 135 ударов по 39 населенным пунктам Сумской области.
В частности, пострадала Путивльская община. В результате попадания FPV-дрона в легковой автомобиль ранения получили 63-летняя женщина, а также мужчины 49 и 32 лет.
Середино-Будская громада — в результате минометного обстрела ранения получил 35-летний мужчина.
Повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры, многоквартирный дом, 6 частных домов, магазин, 6 транспортных средств.
На местах ударов работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители осуществляют обследование и документирование мест ударов.
Напомним, что россияне нанесли массированный удар по Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.
Также российские оккупанты атаковали газовые объекты в Полтавской области.
