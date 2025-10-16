Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Атака РФ на Сумщину — в полиции показали последствия обстрела

Атака РФ на Сумщину — в полиции показали последствия обстрела

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 10:01
Россияне атаковали Сумскую область — фото последствий
Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Сумской области, в результате чего ранены гражданские. Также повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры.

Об этом информирует Нацполиция в четверг, 16 октября.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Сумщину
Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Обстрел Сумщины — детали и фото последствий

По данным Нацполиции, за прошедшие сутки российские войска нанесли 135 ударов по 39 населенным пунктам Сумской области.

В частности, пострадала Путивльская община. В результате попадания FPV-дрона в легковой автомобиль ранения получили 63-летняя женщина, а также мужчины 49 и 32 лет.

Середино-Будская громада — в результате минометного обстрела ранения получил 35-летний мужчина.

Обстріл Сумщини
Последствия атаки РФ на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Повреждены объекты критической и промышленной инфраструктуры, многоквартирный дом, 6 частных домов, магазин, 6 транспортных средств.

На местах ударов работают следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители осуществляют обследование и документирование мест ударов.

Напомним, что россияне нанесли массированный удар по Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Также российские оккупанты атаковали газовые объекты в Полтавской области.

Сумская область обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации