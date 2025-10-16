Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака РФ на Сумщину — в поліції показали наслідки обстрілу

Атака РФ на Сумщину — в поліції показали наслідки обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:01
Росіяни атакували Сумщину — фото наслідків
Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Російські окупанти вкотре завдали ударів по Сумській області, внаслідок чого поранено цивільних. Також пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури.

Про це інформує Нацполіція у четвер, 16 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Сумщину
Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Обстріл Сумщини — деталі та фото наслідків

За даними Нацполіції, минулої доби російські війська завдали 135 ударів по 39 населеним пунктам Сумщини.

Зокрема, постраждала Путивльська громада. Внаслідок влучання FPV-дрону у легковий автомобіль поранення отримали 63-річна жінка, а також чоловіки 49 та 32 років.

Середино-Будська громада — внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав 35-річний чоловік.

Обстріл Сумщини
Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, магазин, 6 транспортних засобів.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місць ударів.

Нагадаємо, що росіяни завдали масованого удару по Запорізькій області, внаслідок чого поранено чоловіка.

Також російські окупанти атакували газові об'єкти у Полтавській області.

Сумська область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації