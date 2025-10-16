Росіяни атакували Сумщину — фото наслідків

Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Російські окупанти вкотре завдали ударів по Сумській області, внаслідок чого поранено цивільних. Також пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури.

Про це інформує Нацполіція у четвер, 16 жовтня.

Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Обстріл Сумщини — деталі та фото наслідків

За даними Нацполіції, минулої доби російські війська завдали 135 ударів по 39 населеним пунктам Сумщини.

Зокрема, постраждала Путивльська громада. Внаслідок влучання FPV-дрону у легковий автомобіль поранення отримали 63-річна жінка, а також чоловіки 49 та 32 років.

Середино-Будська громада — внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав 35-річний чоловік.

Наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: Нацполіція

Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, магазин, 6 транспортних засобів.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці здійснюють обстеження та документування місць ударів.

