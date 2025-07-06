Удар РФ по Каменчугу — фото последствий

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье утром, 6 июля, российские войска атаковали Кременчуг, в результате чего зафиксированы существенные разрушения. В ГСЧС показали последствия удара.

Соответствующие кадры пресс-служба ГСЧС опубликовала в Telegram.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

Удар РФ по Кременчугу — что известно о последствиях

Сегодня утром, 6 июля, российские оккупанты обстреляли город Кременчуг. Зафиксировано попадание БпЛА в здание районного ТЦК и СП.

В результате вражеской атаки возник пожар на площади 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 — пожар ликвидирован.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

По предварительной информации, пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 авто.

К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что утром в воскресенье, 6 июля, россияне нанесли удар по Кременчугскому району.

Также мы информировали, что в результате атаки РФ на Кременчуг Полтавской области есть попадание БпЛА в здание РТЦК и СП.