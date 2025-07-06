Удар РФ по Каменчугу — фото последствий

Атака РФ на Кременчуг — в ГСЧС показали последствия
В воскресенье утром, 6 июля, российские войска атаковали Кременчуг, в результате чего зафиксированы существенные разрушения. В ГСЧС показали последствия удара.
Соответствующие кадры пресс-служба ГСЧС опубликовала в Telegram.
Удар РФ по Кременчугу — что известно о последствиях
Сегодня утром, 6 июля, российские оккупанты обстреляли город Кременчуг. Зафиксировано попадание БпЛА в здание районного ТЦК и СП.
В результате вражеской атаки возник пожар на площади 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 — пожар ликвидирован.
По предварительной информации, пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 авто.
К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы информировали, что утром в воскресенье, 6 июля, россияне нанесли удар по Кременчугскому району.
Также мы информировали, что в результате атаки РФ на Кременчуг Полтавской области есть попадание БпЛА в здание РТЦК и СП.
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