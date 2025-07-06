Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Атака РФ на Кременчуг — в ГСЧС показали последствия

Атака РФ на Кременчуг — в ГСЧС показали последствия

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 15:20
Удар РФ по Каменчугу — фото последствий
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье утром, 6 июля, российские войска атаковали Кременчуг, в результате чего зафиксированы существенные разрушения. В ГСЧС показали последствия удара.

Соответствующие кадры пресс-служба ГСЧС опубликовала в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака на Кременчук
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

Удар РФ по Кременчугу — что известно о последствиях

Сегодня утром, 6 июля, российские оккупанты обстреляли город Кременчуг. Зафиксировано попадание БпЛА в здание районного ТЦК и СП.

В результате вражеской атаки возник пожар на площади 700 м.кв в двухэтажном здании. По состоянию на 14:05 — пожар ликвидирован.

Атака на Кременчук
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

По предварительной информации, пострадал один человек. Повреждены 14 домов и 5 авто.

К ликвидации последствий привлечены 22 единицы техники и 87 спасателей. На месте работают психологи, пиротехники ГСЧС и другие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Атака на Кременчук
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Кременчуг. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что утром в воскресенье, 6 июля, россияне нанесли удар по Кременчугскому району.

Также мы информировали, что в результате атаки РФ на Кременчуг Полтавской области есть попадание БпЛА в здание РТЦК и СП.

ГСЧС Кременчуг обстрелы Полтавская область атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации